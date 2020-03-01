  • 17 марта 202017.03.2020вторник
  • USD74,1262
    EUR82,7471
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опровергает фейковые новости

Общество, 21:28 17 марта 2020

Далее в сюжете Владимир Путин: важно исключить поводы для возникновения пустых слухов о коронавирусе

Информация о рейдах в школах региона, а также о штрафах для родителей, чьи дети будут замечены на улицах, в автобусах и других общественных местах - это фейк. С таким заявлением выступил Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Еще одна фейковая новость – привлечение военных вертолетов для проведения ночной дезинфекции Тюмени.

"Военные вертолеты для дезинфекции Тюмени привлекаться не будут. Информация о том, что ночью с бортов военных вертолетов будут распылять лекарства для дезинфекции, не соответствуют действительности", - говорится в официальном заявлении штаба.

Жителей Тюменской области призывают относиться к подобным сообщениям с юмором.

В регионе предпринят комплекс профилактических мер для обеспечения безопасности населения. Вся достоверная информация круглосуточно размещается в официальном канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:28 17.03.2020Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опровергает фейковые новости
20:57 17.03.2020Доктор Комаровский высказал свое мнение о распространении коронавируса
19:40 17.03.2020В России могут заморозить цены на лекарства и медицинские изделия
19:16 17.03.2020Ялуторовчане выбрали парк Кауля для благоустройства