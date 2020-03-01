Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опровергает фейковые новости

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Информация о рейдах в школах региона, а также о штрафах для родителей, чьи дети будут замечены на улицах, в автобусах и других общественных местах - это фейк. С таким заявлением выступил Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Еще одна фейковая новость – привлечение военных вертолетов для проведения ночной дезинфекции Тюмени.

"Военные вертолеты для дезинфекции Тюмени привлекаться не будут. Информация о том, что ночью с бортов военных вертолетов будут распылять лекарства для дезинфекции, не соответствуют действительности", - говорится в официальном заявлении штаба.

Жителей Тюменской области призывают относиться к подобным сообщениям с юмором.

В регионе предпринят комплекс профилактических мер для обеспечения безопасности населения. Вся достоверная информация круглосуточно размещается в официальном канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса