Владимир Путин: важно исключить поводы для возникновения пустых слухов о коронавирусе

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства. Тема дня – меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Стенограмма размещена на официальном сайте Кремля.

"Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое – именно, хочу подчеркнуть, массовое – проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения.

"Крайне важно информировать людей, это чрезвычайно важная вещь – прямое, полноценное, достоверное информирование. У граждан должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких", - заявил президент .

Особое внимание Владимир Путин уделил пресечению спекуляций и распространению недостоверной информации.

"Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему. Но чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно – достоверную, своевременную, полную информацию", - добавил он.