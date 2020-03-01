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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в Москве

Общество, 13:46 19 марта 2020

Минздрав ВК | Фото: Минздрав ВК

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79-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус, скончалась в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, - пояснила главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова. - Ей была оказана комплексная интенсивная терапия. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента здравоохранения".

Женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу № 2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

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# коронавирус

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