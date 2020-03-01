В Тюменской области ограничили количество гостей на свадебных церемониях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Число гостей на свадебных церемониях ограничили в Тюменской области. Мера принимается в соответствии с постановлением правительства о введении с 18 марта режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса, сообщает областное управление ЗАГС.

При проведении государственной регистрации заключения брака допускается присутствие на церемонии не более 50 человек одновременно. При этом стоит учитывать, что во Дворце бракосочетания Тюмени регистрация брака проводится одновременно в четырех залах.

Органы ЗАГС просят тюменцев с пониманием отнестись к принимаемым мерам и приглашать на регистрацию только самых близких родственников.