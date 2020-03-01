Тюменцев приглашают на "Марафон полезных привычек"

| Фото: "Контора пароходства" в Instagram | Фото: "Контора пароходства" в Instagram

"Марафон полезных привычек" запускает тюменский мультицентр "Контора пароходства" 25 марта.

"На формирование привычки нужен двадцать один день. Поэтому с 25 марта по 15 апреля мы проведем в режиме онлайн образовательную программу о здоровье и саморазвитии. Будут полезные прямые эфиры и практические домашние задания от экспертов. Вместе будем отказываться от вредных привычек, приобщаться к спорту, следить за физическим и ментальным здоровьем", — анонсируют марафон организаторы.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в мультицентре "Контора пароходства", принять участие в марафоне может любой желающий.

"От участников требуется присутствие, активность, они должны наметить цель, к которой пойдут. Главная задача марафона заключается в том, чтобы студенты, школьники и другие активные жители нашего города, которые сидят дома, не скучали, провели время с пользой", — добавили в "Конторе пароходства".

Кроме того, будут разыграны сертификаты в магазины здорового и спортивного питания. Организаторы отмечают, что в розыгрыше смогут принять участие только самые активные жители Тюменской области.

Для "Марафона полезных привычек" создан специальный чат, получить допуск в него можно через менеджера. Все эфиры будут идти на странице мультицентра в Instagram.

Марафон продлится по 15 апреля.

Инна Пахомова