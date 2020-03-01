Один человек пострадал в аварии на улице Монтажников в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один человек пострадал в аварии на развязке по ул. Монтажников в Тюмени 24 марта.

"Автомобиль KIA въехал в препятствие. По предварительным данным, пострадала женщина, управлявшая машиной", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, после осмотра пациента доставили в ОКБ№2. "Вызов поступил в 13 часов 50 минут, прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 13 часов 58 минут. Сейчас женщина продолжает проходить обследование на предмет исключения травм головы. На данный момент у нее диагностированы ушибы. По результатам обследования будет принято решение о необходимости госпитализации", — добавила она.

Инна Пахомова