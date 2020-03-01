  • 24 марта 202024.03.2020вторник
  • USD80,8815
    EUR86,7050
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Один человек пострадал в аварии на улице Монтажников в Тюмени

Происшествия, 14:49 24 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один человек пострадал в аварии на развязке по ул. Монтажников в Тюмени 24 марта.

"Автомобиль KIA въехал в препятствие. По предварительным данным, пострадала женщина, управлявшая машиной", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, после осмотра пациента доставили в ОКБ№2. "Вызов поступил в 13 часов 50 минут, прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 13 часов 58 минут. Сейчас женщина продолжает проходить обследование на предмет исключения травм головы. На данный момент у нее диагностированы ушибы. По результатам обследования будет принято решение о необходимости госпитализации", — добавила она.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 24.03.2020Сотрудники ГИБДД задержали водителей с наркотиками
14:49 24.03.2020Один человек пострадал в аварии на улице Монтажников в Тюмени
13:56 24.03.2020Житель Казанского оплатил долг за коммунальные услуги после ареста автомобиля
12:05 24.03.2020Тюменские прокуроры заблокировали сайты с продажей львов и гепардов