В Увате открылось новое производство керамзитобетонных блоков

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Производство керамзитобетонных блоков открыл предприниматель из Увата, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Андрей Алексеенко построил двухэтажную керамзито-блочную базу по производству блоков. На территории площадью 2 тыс. 250 кв. м размещены мастерские и гаражи для спецтехники, цех по производству керамзитобетонных блоков и административно-бытовое здание. В ходе реализации проекта создано 10 новых рабочих мест. Проект реализован при поддержке инвестиционного агентства Тюменской области.

2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства. Региональные власти уделяют пристальное внимание инвестпроектам в муниципалитетах: обучению предпринимателей, финансовой поддержке перспективных идей и помощи при их реализации.