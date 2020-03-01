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"День театра-2020" пройдет в онлайн-режиме

Общество, 18:38 26 марта 2020

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Акция "День театра-2020" переходит в онлайн-режим в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Прямые трансляции будут доступны на официальной странице акции 27 марта, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В 21 час 30 минут местного времени все желающие могут увидеть спектакль по пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна" (возрастное ограничение 16+) на сайте театра "Сатирикон".

Пермский академический "Театр-Театр" 27 марта в 19 часов представит рок-н-ролльное фэнтези по либретто Карины Шабелян в постановке Бориса Мильграма "Винил" на своей странице.

До 19 часов на сайте оперы Штутгарта будет открыт доступ к видеозаписи оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" в постановке Акселя Раниша.

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