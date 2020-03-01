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Следователи доказали причастность тоболяка к убийству инвалида

Происшествия, 13:40 27 марта 2020

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Доказана причастность 32-летнего ранее судимого тоболяка к убийству инвалида, сообщает следственное управление СК России по Тюменской области.

Установлено, что 21 января 2020 года потерпевший пригласил в гости обвиняемого, с которым ранее был знаком. Днем в квартире по ул. 3-я Северная Тобольска они распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по телу жертвы. От полученных ранений мужчина скончался через некоторое время.

Злоумышленник был задержан, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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# следствие , Тобольск , убийство

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