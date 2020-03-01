Работодатели, заставляющие выходить на работу во время карантина, получат штраф

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Работодателей, нарушающих Указ президента о нерабочих днях в связи с пандемией коронавируса, привлекут к административной ответственности.

Напомним, дни с 28 марта по 5 апреля объявлены нерабочими по всей стране.

Нарушение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 статьи 5.27 статьи и статьей 5.27.1 КоАП РФ грозит штрафом: на должностных лиц - в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 1 тыс.до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если нарушение совершил тот, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, штраф возрастет: для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо дисквалификация от года до трех лет. Лицам, ведущим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Если права сотрудника нарушаются, например, его вынуждают писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты, он может подать жалобу в Госинспекцию по труду. Подать жалобу на невыполнение указа президента также можно в Роспотребнадзор.

Также административная ответственность предусмотрена за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Для граждан штраф составит от 100 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1 тыс. рублей. Лицам, ведущим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица придется заплатить от 500 до 1 тыс. рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление либо смерть человека, за это предусмотрена уголовная ответственность.