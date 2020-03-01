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Почти две тысячи предприятий Тюмени уведомили об ограничениях

Общество, 13:57 30 марта 2020

Фото ТРЦ "Кристалл" ВК | Фото ТРЦ "Кристалл" ВК

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Почти две тысячи предприятий сферы услуг и торговли Тюмени уведомили специалисты департамента потребительского рынка и сотрудники УВМД города о вводимых с 28 марта ограничениях. Меры приняты в соответствии с постановлением правительства области, сообщает городская администрация.

Тюменская торговля ответственно подошла к реализации требований. Нарушают режим ограничения работы в основном представители сферы услуг. С ними проводится работа.

Неисполнение постановления повлечет не только штрафы для руководителя, но и последующее закрытие организации на 90 дней.

Информация об объектах, где не исполняется постановление губернатора, аккумулируется в департаменте потребительского рынка. Средствами такой информации служат телефон департамента (510-924), сообщения в социальных сетях, в частности группы "Тюмень – наш дом", и электронная почта zpp@tyumen-city.ru, горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ограничительные меры связаны с мерами по профилактике распространения в регионе коронавирусной инфекции.

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# карантин , коронавирус , предприятия

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