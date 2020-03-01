В Тобольске пассажирам старше 65 лет заблокировали транспортные карты

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

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Действие транспортных карт пенсионеров старше 65 лет приостановлено с 30 марта. Такое решение вынес оперативный штаб по коронавируса администрации Тобольска.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Общественный транспорт остается местом повышенных рисков. На фоне общего снижения пассажиропотока на 70 процентов, особого снижения по категории 65 плюс не наблюдается. Решение принято для того, чтобы обезопасить наших бабушек и дедушек. Показать им всю серьезность ситуации и всеми возможными способами ограничить передвижение по городу", - рассказал он.

В Тобольске активную работу по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции проводят добровольцы. В городе работает телефон 24-12-00. По звонку волонтеры доставляют продукты и лекарства, помогают в других бытовых вопросах.

"Не расслабляемся, следуем рекомендациям и не унываем!" - сказал глава города Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева