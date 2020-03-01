Детские сады в Тюмени посещают лишь два процента малышей

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

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119 групп с максимальной численностью 12 детей организовано в детских садах Тюмени на период с 30 марта по 3 апреля, сообщает городская администрация.

В эти дни посещать дошкольные учреждения будут только два процента малышей. Большинство родителей приняли решение оставить детей дома.

Напомним, ранее детским садам было рекомендовано открывать дежурные группы для детей, чьи родители находятся на непрерывном производстве. Работа дежурных групп будет реализована не во всех детских садах.