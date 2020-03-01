Тюменский штаб для оказания помощи пожилым людям приглашает волонтеров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменский штаб помощи пожилым людям приглашает волонтеров, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

В связи с режимом самоизоляции пожилым тюменцам требуется помощь в покупке и доставке продуктов и хозяйственных товаров, лекарств, вещей первой необходимости и оплате коммунальных услуг.

Стать волонтером штаба может любой желающий от 18 лет, без признаков гриппа, ОРВИ и хронических заболеваний органов дыхательной системы. Для этого необходимо подойти в волонтерский штаб (ул. Геологоразведчиков 14а, центр "Семья"). Также заявку можно подать на сайте.