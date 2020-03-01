Медики: анализ на коронавирус делают только по назначению врача

www.mos.ru www.mos.ru

Далее в сюжете Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии пациентов с COVID-19 в Тюменской области

Тестирование на коронавирусную инфекцию назначает медицинский работник при наличии оснований, напоминает горожанам Ишимская областная больница №4.

28 и 29 марта в приемное отделение учреждение увеличилось количество жителей, которые хотят сдать анализ на коронавирус. В связи с этим медработники поясняют, что посещать больницу без веских оснований не следует. Во время карантина в поликлиниках и больницах необходимо оставаться дома.

Обследование на COVID–19 назначается медицинскими работниками в случае: прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID–19 стран и регионов; наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID–19, которые в последующем заболели; наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID–19; установления диагноза "пневмония".

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии Тюмени.

Все ишимцы, приехавшие из-за рубежа, уже находятся под медицинским наблюдением. Случаев заболевания коронавирусом в Ишиме и Ишимском районе нет.