  • 30 марта 202030.03.2020понедельник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии пациентов с COVID-19 в Тюменской области

Политика, 16:06 30 марта 2020

Фото оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса

Далее в сюжете Пожилым тюменцам, нарушающим режим самоизоляции, заблокируют транспортные карты

Положительный результат дал анализ на коронавирус еще у одного жителя Тюмени 29 марта. Об этом рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Хочу сразу успокоить - этот человек находился в изоляции в инфекционной больнице с 20 марта. Он контактировал с предыдущим заболевшим и его сразу взяли под контроль. Пациент чувствует себя хорошо, температуры у него нет", - рассказала заместитель губернатора.

Состояние двух других больных коронавирусом в Тюмени не изменилось.

"В областной инфекционной больнице находятся 21 человек - три больных, остальные - контактные. В обсерваторе в реабилитационном центре "Градостроитель" - 71 человек, у всех анализы на коронавирус отрицательные. В режиме самоизоляции - около 5 тысяч человек, которые побывали за пределами России. У каждого из них возьмут повторный анализ на коронавирус на десятый день", - сообщила замгубернатора.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Ольга Кузнечевских

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 30.03.2020В Тюменской области проводят рейды по предприятиям для соблюдения карантина
16:21 30.03.2020Пожилым тюменцам, нарушающим режим самоизоляции, заблокируют транспортные карты
16:06 30.03.2020Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии пациентов с COVID-19 в Тюменской области
13:19 30.03.2020В России увеличили штрафы за нарушение карантина