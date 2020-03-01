Пожилым тюменцам, нарушающим режим самоизоляции, заблокируют транспортные карты

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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Транспортные карты у нарушителей самоизоляции старше 65 лет будут заблокированы, отметила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Прошедшие выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан старше 65 лет. На каждого пришлось более трех поездок. Либо эти люди нас не услышали, либо не до конца понимают риски", - отметила заместитель губернатора. По итогам 30 марта транспортные карты у пожилых нарушителей режима самоизоляции будут заблокированы.

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Ольга Кузнечевских напомнила, что штрафы за нарушение режима самоизоляции для тех, кто недавно вернулся из других стран, составляют от 15 до 40 тыс. рублей, за повторное нарушение - на порядок больше. Если нарушитель заразит кого-то коронавирусной инфекцией, ему грозит уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.

"Отнеситесь ответственно к профилактическим мерам. Находитесь дома. Ограничивайте себя в помещениях. Выбирайте ближайшие к дому аптеки и продуктовые магазины. Соблюдайте дистанцию в очередях. Эти меры разработаны с учетом опыта других стран, в том числе Китая и Италии", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

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Евгений Бабенко