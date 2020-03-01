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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожилым тюменцам, нарушающим режим самоизоляции, заблокируют транспортные карты

Политика, 16:21 30 марта 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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Транспортные карты у нарушителей самоизоляции старше 65 лет будут заблокированы, отметила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Прошедшие выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан старше 65 лет. На каждого пришлось более трех поездок. Либо эти люди нас не услышали, либо не до конца понимают риски", - отметила заместитель губернатора. По итогам 30 марта транспортные карты у пожилых нарушителей режима самоизоляции будут заблокированы.

Фото оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса

Ольга Кузнечевских напомнила, что штрафы за нарушение режима самоизоляции для тех, кто недавно вернулся из других стран, составляют от 15 до 40 тыс. рублей, за повторное нарушение - на порядок больше. Если нарушитель заразит кого-то коронавирусной инфекцией, ему грозит уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.

"Отнеситесь ответственно к профилактическим мерам. Находитесь дома. Ограничивайте себя в помещениях. Выбирайте ближайшие к дому аптеки и продуктовые магазины. Соблюдайте дистанцию в очередях. Эти меры разработаны с учетом опыта других стран, в том числе Китая и Италии", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Замгубернатора опровергла слухи о блокировке банковских карт пенсионеров при покупках в магазинах. Это фейк.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , профилактика

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