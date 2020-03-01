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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области проводят рейды по предприятиям для соблюдения карантина

Политика, 16:43 30 марта 2020

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Продовольственные рынки Тюменской области продолжат работать до 5 апреля в обычном режиме. Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Для профилактики распространения коронавируса в Тюменской области введен режим повышенной готовности с определенными ограничениями, и он должен соблюдаться. Число компаний, которые выполнили требования, кратно превышает количество тех, кто их не выполнил. Идут рейдовые мероприятия для контроля за соблюдением режима, предписывающего закрытие предприятий, не входящих в список исключений", - отметил заместитель губернатора.

Регионам дано право принимать решение, исходя из ситуации. Если установят, что серьезное число жителей региона не придерживаются режима разобщения, в Тюменской области могут быть введены меры, аналогичные тем, которые уже приняты в Москве, подчеркнул заместитель губернатора.

"Хочу воззвать к здравому смыслу земляков. Не допускайте ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям. Давайте посмотрим на тех, кто рядом с нами, обратимся к каждому, кто не предпринимает предписанных правительством действий. От каждого из нас зависит, каким будет дальнейшее развитие ситуации в стране", - обратился к тюменцам Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко

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# Андрей Пантелеев , коронавирус

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