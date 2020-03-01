В России увеличили штрафы за нарушение карантина

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Российское правительство одобрило поправки в Кодекс об административных нарушениях, ужесточающие ответственнность за нарушение карантина. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Согласно внесенным в КоАП изменениям, за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, на гражданина налагается штраф от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц сумма возрастает до 300-500 тыс. рублей.

Если действия гражданина во время карантина опасны для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тыс. рублей, с должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей.

Максимальный штраф в 1 млн рублей грозит юридическим лицам, если из-за их действий погибли люди.

"С сегодняшнего дня в соответствии с указом президента в России началась нерабочая неделя. Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома, в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других. Сейчас наша основная задача – работать на опережение, минимизировать распространение вируса", - пояснил позицию правительства премьер-министр.