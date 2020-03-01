Елена Майер приглашает жителей региона на экскурсии, выставки, концерты в онлайн

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

В нерабочие дни, объявленные президентом страны, представилась отличная возможность заняться самообразованием, расширить кругозор и открыть для себя что-то новое, прямо не выходя из дома. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Она напомнила, что все учреждения культуры Тюменской области работают в режиме онлайн и подготовили большую афишу.

Исторический парк "Россия – Моя история" @myhistory.tmn на своей странице в Instagram ведет публикацию уникальных материалов с мультимедийных экспозиций. Экспозицию "Ельцин" с выставки "20 век" можно увидеть ‪1 апреля, "Выбор веры" с выставки "Рюриковичи" ‪3 апреля‬ и фильм "Сталин" с выставки "20 век" ‪6 апреля‬.

Тюменский театр кукол. Для маленьких зрителей и их родителей ‪31 марта в 13 часов ‬ на сайте ‪kto72.ru‬ и в своем аккаунте в Инстаграм @tyumenpuppets покажет спектакль "Про умную собачку Соню". А ‪3 апреля‬ начнется показ спектакля "Гадкий утенок".

Тюменская филармония в группе во ВКонтакте запустила проект "Филармония на дому", в рамках которого зрители смогут увидеть записи прямых трансляций концертов. Прямо сейчас можно посмотреть исполнение оперы "Пиковая дама" и концерт ТФО "Сумасшедшая ночь в "Нью-Йорке", а в ближайшее время станут доступны концерты: Тюменского филармонического оркестра "Дон Кихот", ансамбля "Зори Тюмени" и рождественский концерт "Хоровой капеллы".

Тюменская областная библиотека. Большое количество полезного материала также представлено на странице в Instagram @biblioteka72. Вы можете увидеть сохраненные прямые эфиры экскурсий по библиотеке и встречи с писателями.

Тюменский драмтеатр. Заходите на youtube канал Тюменское большое драматическое телевидение @drama_theatre. Там представлено огромное количество спектаклей и интервью с любимыми актерами театра.

Анжела Лебедева