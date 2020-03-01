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Викуловские семеноводы готовятся к посевной

Экономика, 15:15 31 марта 2020

mcx.ru

68 % посевного фонда Викуловского района составляют кондиционные семена.

Об этом рассказала главный агроном по семеноводству муниципального отдела филиала "Россельхозцентра" по Тюменской области Надежда Рашова.

"Подготовка к посевному сезону продолжается. С ноября 2019 года мы проводим фитоэкспертизу семян. Это обязательный этап. По итогам даем заключение, на основании которого составляются рекомендации по протравливанию семян", - отметила она.

Также в районе продолжается сортообновление. Завезены репродукционные семена: 26 т ячменя сорта "Абалак", 10 т пшеницы "Новосибирская-31". Сертифицировано 280 т элитных семян. Среди них пшеница "Тюменская-25" - 180 т, овес "Фома" - 100 т.

Сертификацией летних трав в Викуловском районе занимается ЗАО "Экос". С декабря 2019 года сертифицировано 20 т тимофевки луговой сорта "Тавда", 5 т овсянницы "Свердловская-37", 5 т клевера "Светлячок".

Также проведено сортовое обследование посевов. Элитных из них - 1 тыс. 9 га, при общей площади посевов 11 тыс. 866 га.

"Семена неплохие, урожайность в среднем составляла более 25 центнеров с гектара. Нам есть еще над чем работать, будем стараться", - заключила Надежда Рашова.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , посевная , семена

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