Топ-5 преимуществ полетов на частном самолете

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Не только опытные путешественники знают, что самолет - один из самых удобных способов передвижения в путешествиях, а если это полет на частном самолете, то преимуществ становится еще больше!

Мы предлагаем рассмотреть все нюансы и приятные бонусы, с которым вы столкнетесь, выбирая частную авиацию.

Основное отличие первого класса от полета на частном самолете - это ориентация частного самолета на клиента, т. е. на вас. Вы летите туда, куда хотите, и тогда, когда вам это необходимо. Во время полета вы не будете испытывать дискомфорта, а наоборот, сможете насладиться своим путешествием в полной мере, ведь вы будете находиться в той обстановке, в которой вы хотите быть сейчас. Это не просто роскошь, это явное преимущество полета.

Мы подготовили для вас Топ-5 неоспоримых преимуществ полетов на частном самолете, благодаря которым вы сможете принять правильное решение при заказе чартера. Более подробно ознакомиться с особенностями аренды частного самолета вы можете на сайте частного авиационного брокера ACS.

1. Первоклассная кухня на борту

Первое преимущество - это первоклассная кухня на борту лайнера. Меню в частном самолёте составляется с учетом ваших предпочтений, где возможность выбора гораздо больше и не ограничивается лишь курицей или рыбой. Блюда полны вкуса, а борту вы сможете насладиться некоторыми из ваших любимых брендов. А вы знали, что авиаперевозчики стали даже разрабатывать музыкальное меню? Для каждого типа блюда (горячее, десерт, закуска) подбирается определённый трек. По мнению учёных, именно музыка может улучшить наши вкусовые ощущения во время приёма пищи.

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2. Отсутствие пересадок

Следить за расписанием рейсов различных авиакомпаний? Зачем? Вам нужно попасть после деловой встречи в Париже в Университет Помпеу Фабра (Pompeu Fabra University) в Барселоне? Задача решена в один миг. Вам не нужно ждать рейса коммерческой компании, тратя драгоценное время в аэропорту, и уж точно не нужно лететь сломя голову на регистрацию рейса, когда вас ждёт весь самолёт во главе с недовольным экипажем.

3. Возьмите вашего питомца с собой

Не все рейсы допускают питомцев на борт, а если и разрешают четвероногому другу лететь с вами, то взимают немалую плату за данную услугу. В частном самолёте ваш питомец будет рядом с вами наслаждаться комфортным перелетом. И клиент, и его питомец останутся довольны, а главное, доберутся до места назначения в целости и сохранности!

4. Вы приземлитесь максимально близко к пункту назначения

Еще одно важное преимущество при заказе частного самолета - это выбор места вылета и пункта прибытия. Если вы живёте за городом, а рядом есть аэродром или аэропорт, вы можете вылететь оттуда, не тратя свое драгоценное время на пробки в дороге. Приземлится частный самолет так же в самом ближайшем аэропорту к выбранному месту назначения. Соответственно, вы проведете минимум времени в пути, а оставшиеся минуты или даже часы сможете уделить близким людям, которые вызовут у вас улыбку на лице и подарят хорошее настроение. Цените свое время, распоряжайтесь им с умом, правильно расставляя приоритеты.

5. Вы можете выбрать интерьер самолета, который соответствует вашему вкусу

Какой стиль вам близок: английская классика или современный дизайн? Летите ли вы веселой шумной компанией или в одиночестве? Нужна ли вам возможность разместить 10, 15 или 30 человек? ​Услышите ли вы все эти вопросы от коммерческой авиакомпании? Конечно, нет. ​При выборе и заказе частного самолета вам предложат широкий выбор размеров самолетов, а также предоставят выбор шикарных интерьеров, один из которых точно будет соответствовать вашим предпочтениям и будет радовать глаз всю дорогу.

Это далеко не все преимущества частного самолета, с которыми мы ознакомились. Можно назвать еще ряд других преимуществ для комфортных полетов. Безусловно, все предложенные варианты созданы для вашего комфорта в путешествиях. Выбор за вами!