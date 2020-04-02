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Тюменского наркоторговца задержали с мефедроном

Происшествия, 16:00 02 апреля 2020

УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Молодого наркотороговца задержали тюменские полицейские за расфасовкой мефедрона. Житель областного центра планировал сбывать свертки через закладки, сообщает УМВД Тюмени.

В момент задержания 23-летний подозреваемый занимался расфасовкой запрещенного вещества на разовые дозы. Масса изъятого в присутствии понятых мефедрона составила около 70 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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# наркотики , уголовное дело

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