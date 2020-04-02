Тюменского наркоторговца задержали с мефедроном
| Фото: УМВД Тюмени
Молодого наркотороговца задержали тюменские полицейские за расфасовкой мефедрона. Житель областного центра планировал сбывать свертки через закладки, сообщает УМВД Тюмени.
В момент задержания 23-летний подозреваемый занимался расфасовкой запрещенного вещества на разовые дозы. Масса изъятого в присутствии понятых мефедрона составила около 70 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.