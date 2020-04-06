Обсуждение проектов комфортной городской среды переходит в онлайн

| Фото: Минстрой | Фото: Минстрой

Несмотря на то, что проведение любых очных собраний запрещено, работа с жителями по проектам формирования комфортной городской среды не останавливается. В регионах активно осваиваются онлайн-сервисы и создаются новые инструменты работы с населением, сообщает Минстрой РФ.

В настоящее время в городах формируются команды медиа волонтеров, проводятся вебинары с представителями бизнеса и экспертного сообщества, социокультурные исследования в онлайн-режиме, а также опросы, голосования и даже воркшопы.

Для вовлечения лиц старшего поколения, которые менее активны в сети Интернет, предлагается создавать кол-центры, чтобы можно было учитывать их мнение при формировании проектов развития городской среды.

"Давайте рассматривать это как хорошую возможность еще раз осмыслить приоритеты проекта формирования комфортной городской среды, продумать механизмы реализации, новые подходы, найти способы повышения эффективности расходования средств. Ведь города меняются для нас", - отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров.