ОНФ разъяснило жителям коттеджных поселков нюансы строительства дорог

Архивное фото Главного управления строительства Тюменской области Архивное фото Главного управления строительства Тюменской области

Жители новых коттеджных поселков Тюмени и Тюменского района могут отсыпать подъезд к своему дому, но есть нюансы. В пресс-службе тюменского исполкома Общероссийского народного фронта, подчеркивают, в первую очередь нужно обратиться в администрацию, а лишь потом действовать.

"Алгоритм должен быть такой: владельцы находят человека, у которого покупали недвижимость, он передает землю, где должна быть дорога, в муниципальную собственность. Только после этого государство имеет право что-то на этом участке строить", - подчеркнули в пресс-службе.

Узнать, находится ли территория на балансе администрации или в руках предпринимателя, можно на публичной кадастровой карте, пишет "Мегатюмень".