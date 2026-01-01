  • 21 января 202621.01.2026среда
Тюменцам представят музыку Ирландии и Шотландии

Общество, 08:35 21 января 2026

kto72.ru

Программу "Легенды двух островов", посвященную музыке Ирландии и Шотландии, представит ансамбль Una Corda в органном зале Тюменской филармонии 21 января в 19 часов.

На концерте прозвучит народная танцевальная ирландская и шотландская музыка, произведения из к/ф "Титаник", "Храброе сердце", авторская музыка коллектива GREEN DANCE.

Неповторимое сочетание струнных, барабанов, кельтской арфы, флейты вистл, средневековой волынки создаст уникальную атмосферу. Проведет концерт Елизавета Смирнова, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

