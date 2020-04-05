Тюменские автоинспекторы научат ребят правилам движения онлайн

| Фото: ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

Во время каникул и карантина управление Госавтоинспекции Тюменской области предлагает родителям учить с детьми правила дорожной безопасности онлайн

Для этого автоинспекторы предлагают использовать анимационные социальные видеоролики и мультфильмы по безопасности дорожного движения, подготовленные в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Полезный контент уже размещен на сайте "Вожатик" и портале "Детки". В ближайшее время ролики разместят на сайтах образовательных организаций Тюменской области.

Герои видеороликов призывают юных пешеходов обязательно убедиться, что все водители их пропускают, прежде, чем начать переход дороги, не пользоваться при переходе проезжей части гаджетами и снять наушники, чтобы вовремя услышать опасность.

В этот году в Тюменской области удалось снизить число ДТП с участием детей: за три месяца прошлого года их произошло 89, в этом году – 82, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.