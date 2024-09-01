Новый корпус Центра гигиены и эпидемиологии открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый лабораторный корпус областного Центра гигиены и эпидемиологии открыли в Тюмени 19 сентября. Установленное там современное оборудование поможет многократно расширить количество показателей, исследуемых специалистами.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

По ее словам, оборудование в новом корпусе позволит быть увереннее в результатах исследований, изучать больше показателей по воде, воздуху, пищевым продуктам, а теперь и витаминам на соответствие требованиям технических регламентов.

"Мы сможем принимать управленческие решения на основании лабораторных исследований, доводить эту информацию до правительства региона, и таким образом обосновывать включение мероприятий, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, в региональные программы социально-экономического развития", — рассказала Галина Шарухо.

Реконструкция здания и закупка оборудования произведены по федеральной программе "Санитарный щит". На открытии центра прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию санитарной эпидемиологической службы Тюменской области.

"У нас появилась такая традиция — мы высаживаем аллеи. На территории Центра гигиены и эпидемиологии уже есть рябиновая и сиреневая аллеи, а сегодня у лабораторного корпуса мы заложили смешанную аллею. 80 саженцев — по количеству лет службе — по нашей просьбе предоставил "Запсибнефтехим". Сегодня эта большая территория благоустроена прекрасными деревьями", — поделилась Галина Шарухо.

Санитарно-эпидемиологическая служба образована в Тюменской области в декабре 1944 года. К ее 80-летию пройдут еще несколько мероприятий. Специальная секция будет работать на XIII Терапевтическом форуме в Тюмени в ноябре. А ранее, 20–25 октября, торжественные мероприятия пройдут на базе Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии. Туда пригласят ветеранов службы, а также наградят сотрудников за хорошие показатели.

Вера Коршунова, Александр Лабыкин