Три человека получили травмы в ДТП на железнодорожном переезде

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области (архив)

Три человека пострадали в ДТП на железнодорожном переезде на автодороге Речной – Зерновой – Новая Заимка в Заводоуковском районе 7 апреля.

ДТП произошло на втором километре дороги в 0 часов 30 минут.

"Автомобиль ВАЗ-2114 при проезде железнодорожного переезда нарушил правила: проехал его на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с железнодорожным составом", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали трое. Водитель 1987 года рождения – житель Ишима – получил тяжелую травму. У пассажирки 1995 года рождения и пассажира 1990 года рождения медики диагностировали различные травмы.

Состав был задержан на 26 минут. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, чаще всего причинами трагических происшествий на железной дороге становятся нарушения ПДД водителями.

Инна Пахомова