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Пассажирка такси пострадала в аварии в Тюмени

Происшествия, 11:35 10 апреля 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюменской области (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области (архив)

Пассажирка такси пострадала в ДТП на ул. Широтная в Тюмени 9 апреля. Авария произошла днем в районе дома №170.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, таксист высаживал пассажирку 1979 года рождения. Между ними произошел конфликт. Женщина открыла дверь, чтобы взять свои вещи, машина же тронулась.

"Таксист протащил ее пару метров, она упала. Получила небольшие травмы. Таксист сказал, что конфликт был, но при этом он не подтверждает, что это ДТП. В любом случае это ДТП, оно сейчас зарегистрировано. Обстоятельства выясняются", – рассказала Анжела Борисова.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , такси

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