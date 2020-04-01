Техническое состояние памятников павшим воинам проверили в регионе
Более 700 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, проверили в Тюменской области по поручению прокурора региона Владислава Московских.
По результатам руководителям муниципалитетов внесено 20 представлений об устранении нарушений закона. В отношении еще восьми памятников подготовлена информация о состоянии законности. Например, в Тюмени на 30 мемориальных досок нужно оформить права муниципальной собственности.
Нарушения в контракте по ремонту и восстановлению памятника выявлены в деревне Каравай Сладковского района. По требованию районного прокурора их устраняют.
Исполнение всех указаний - на контроле областной прокуратуры.