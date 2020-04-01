Оперы, спектакли, концерты предлагают онлайн ведущие театры и исполнители

| Фото: скриншот "Яндекс.Эфир" | Фото: скриншот "Яндекс.Эфир"

Интересные онлайн-мероприятия ждут всех, кто находится в режиме самоизоляции в понедельник 13 апреля. Подборку лучших трансляций (время московское) подготовило РИА Новости.

Утренний блок мероприятий начнется в 11 часов. Владимирский областной театр кукол приглашает храбрых и не только маленьких зрителей на спектакль "Крошка енот и тот, кто сидит в пруду" по сказке Лилиан Мур.

Три мероприятия пройдут в 12 часов. На сайте "Фонтанки" состоится рок-марафон в поддержку врачей Санкт-Петербурга. В нем примут участие Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и другие исполнители.

В то же время Ярослав Дяченко из МДТ театра Европы прочитает повесть "Мальчик из Малаги" Анны Ремез в проекте "От пяти и до без конца!", в котором прозвучит очень хорошая проза и замечательные стихи современных детских писателей.

Третьяковская галерея приглашает на лекцию "Концептуализм и соц-арт" куратора и кандидата искусствоведения Кирилла Светлякова об эстетике "плохой вещи".

День продолжится в 13 часов на сайте Берлинской оперы. Там будет повторно показана "Парсифаль" Рихарда Вагнера.

В 17 часов на сайте Пермского театра оперы и балета начнется трансляция записи 2017 года концерта симфонической музыки. Прозвучат произведения Баха и Генделя.

В 18 часов в прямом эфире снова МДТ театр Европы, на этот раз его артисты читают Пушкина в цикле "Душа в заветной лире…".

В то же время на ютуб-канале театра им. Пушкина покажут видеоверсию 2005 года спектакля "Откровенные полароидные снимки" по пьесе Марка Равенхилла, режиссура - Кирилла Серебренникова.

Вечером в 19 часов МТЮЗ начнет "Неделю Чехова" спектаклем 2001 года "Дама с собачкой", получившим в 2003 году "Золотую маску" как лучший спектакль малой формы и за лучшую режиссуру. Постановка Камы Гинкаса.

В 19 часов пользователей ждет еще пять мероприятий.

Театр Сатиры представит "Укрощение строптивой" по пьесе Шекспира. Это один из последних спектаклей Валентина Плучека в репертуаре театра.

Александринский театр покажет видеозапись 2015 года "Земли" Максима Диденко, созданного по мотивам одноименного фильма 1930 года Александра Довженко.

В "Яндекс.Эфире" начнется прямая трансляция благотворительного онлайн-концерта дуэта UMA2RMAN. Братья Кристовские исполнят хиты прошлых лет и песни из новых альбомов.

В Московской консерватории можно послушать запись 2018 года выступления симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

В то же время станет доступна запись юбилейного вечера по случаю 75-летия театра Вахтангова от 1996 года. В праздничном концерте принимала участие вся труппа театра.