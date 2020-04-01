Тюменские лесничества получают новую технику

пресс-службы департамента лесного комплекса Тюменской области пресс-службы департамента лесного комплекса Тюменской области

28 тракторов "Беларусь" получат лесничества Тюменской области в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Это первая закупка техники в 2020 году, сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса.

Модернизация автопарка позволит повысить качество работ, оптимизировать трудозатраты и во многом облегчить труд специалистов лесного комплекса. До начала реализации нацпроекта "Экология" филиалов ГБУ "Тюменская авиабаза" в последний раз обновлялся в 2014 году.

"У нас износ техники такой, что год - за два. Весной, в пожароопасный сезон, тракторы, бульдозеры, болотоходы задействованы постоянно. Летом наши специалисты проводят лесопосадки, нужно успевать, пока погода позволяет. Осенью строят лесные дороги противопожарного назначения. Везде нужна техника", - рассказал ведущий механик Тюменской авиабазы Андрей Тарасов.

Напомним, в 2019 году по региональному проекту было закуплено 19 колесных тракторов и шесть гусеничных. Все они поступили в лесничества Тюменской области и активно эксплуатируются.

Площадь лесного фонда Тюменской области без северных округов составляет чуть больше 11 млн га. В 2020 году площадь лесовосстановления и лесоразведения будет увеличена до 7,6 тыс. га.