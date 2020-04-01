Новые мусоровозы закупили для муниципалитетов региона

| Фото: "Тюменское экологическое объединение" | Фото: "Тюменское экологическое объединение"

Пять современных мусоровозов будут работать в Тюменской области. Чтобы автомобили быстрее вышли на линии, региональный оператор вместе с муниципалитетами приступил к очередному этапу замены старых баков на введенных в эксплуатацию контейнерных площадках, сообщает "Тюменское экологическое объединение".

Четыре автомобиля помогут поддерживать чистоту жителям Тюменского и Сладковского районов. Спецтранспорт с увеличенной вместимостью позволит оптимизировать логистику сбора мусора, скорректировать маршруты, а в некоторых районах полностью заменить устаревший контейнерный парк или отказаться от мешочного способа сбора ТКО. Пятый автомобиль пополнит дежурный автопарк и будет использован в случае необходимости.

Обновление прошло в п. Винзили. На 126 новых контейнерных площадках, обустройство которых недавно закончила администрация муниципального образования, региональный оператор установил 274 евроконтейнера. Они не только эстетичнее устаревших предшественников, но и вместительнее. Обслуживать созданную инфраструктуру будет один из новых мусоровозов, прибывших в наш регион.

По мнению главы Винзилинского муниципального образования Елены Осиповой, новые объекты для сбора ТКО простимулируют жителей поселка соблюдать чистоту и порядок. По ее словам, установке новых объектов предшествовала большая работа: ревизия всех имеющихся площадок для сбора ТКО на предмет их соответствия санитарно-гигиеническим правилам и нормам, определение расположения новых мест сбора с учетом нужд быстрорастущего поселка, потребности в изменении расположения старых площадок, чтобы они не мешали жителям и были удобны для возчиков.

| Фото: "Тюменское экологическое объединение" | Фото: "Тюменское экологическое объединение"

Масштабные перемены начались и в Ялуторовске. Там еще применяется устаревший мешочный способ сбора отходов, а теперь у большинства жителей города появилась возможность не дожидаться прибытия мусоровоза, а выбрасывать мусор, когда удобно. 192 современных евроконтейнера от регионального оператора появились на 101 площадке. Всего муниципалитет планирует обустроить в 2020 году 157 новых мест сбора отходов.

В ближайших планах "Тюменского экологического объединения" обновить контейнерный парк Тюмени, Ялуторовского района, а также продолжить модернизацию системы обращения с отходами в Тюменском.

Сейчас специалисты регионального оператора совместно с администрациями муниципальных образований проводят последние подготовительные процедуры. Например, уже в апреле очередная партия новых контейнеров может украсить улицы Богандинского, Мальково, Муллашей.