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Тюменская прокуратура обнаружила запрещенные сайты по продаже электроудочек

Общество, 17:39 14 апреля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к 11 ресурсам о продаже электроудочек ограничен по искам природоохранной прокуратуры, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе мониторинга интернета выявлено 11 сайтов, на которых размещалась информация о продаже электроудочек, являющихся запрещенным орудием лова и способом массового истребления рыб. За добычу водных биологических ресурсов с применением электротока предусмотрена уголовная ответственность.

Природоохранная прокуратура направила в суд 11 исков о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению в России. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

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# Интернет , прокуратура , сайты

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