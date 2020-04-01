Тюменская прокуратура обнаружила запрещенные сайты по продаже электроудочек

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к 11 ресурсам о продаже электроудочек ограничен по искам природоохранной прокуратуры, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе мониторинга интернета выявлено 11 сайтов, на которых размещалась информация о продаже электроудочек, являющихся запрещенным орудием лова и способом массового истребления рыб. За добычу водных биологических ресурсов с применением электротока предусмотрена уголовная ответственность.

Природоохранная прокуратура направила в суд 11 исков о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению в России. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.