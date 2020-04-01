Пьяный тюменец избил нового знакомого

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тюменца, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений незнакомцу, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает городское УМВД.

Стражи правопорядка установили, что в день задержанный безработный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он встретил своего друга, которого сопровождал неизвестный, помогавший добраться товарищу до своей квартиры. Вместе новые знакомые привели общего друга домой. Но на обратном пути между ними произошел конфликт, переросший в драку.

28-летнего жителя Тюмени доставили в отдел полиции. Он пояснил правоохранителям, что причиной внезапного раздражения по отношению к потерпевшему стал алкоголь. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".