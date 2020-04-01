Тело молодого тюменца нашли под окнами многоэтажки на улице Газовиков

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тело 19-летнего тюменца было обнаружено под окнами многоэтажного дома на ул. Газовиков вечером 21 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, сообщение о случившемся поступило в 18 часов 30 минут.

"Под окнами дома № 61 на улице Газовиков обнаружили тело молодого человека без признаков жизни. По предварительной версии, смерть тюменца наступила в результате падения из квартиры, расположенной на 15 этаже", – добавила Мария Новопашина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инна Пахомова