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Тело молодого тюменца нашли под окнами многоэтажки на улице Газовиков

Происшествия, 09:50 22 апреля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тело 19-летнего тюменца было обнаружено под окнами многоэтажного дома на ул. Газовиков вечером 21 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, сообщение о случившемся поступило в 18 часов 30 минут.

"Под окнами дома № 61 на улице Газовиков обнаружили тело молодого человека без признаков жизни. По предварительной версии, смерть тюменца наступила в результате падения из квартиры, расположенной на 15 этаже", – добавила Мария Новопашина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , полиция , УМВД России по Тюмени

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