Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на дороге Екатеринбург – Тюмень

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив)

Три человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на автодороге Екатеринбург – Тюмень 21 апреля.

Авария произошла в 13 часов 30 минут. На 315-м км водитель автомобиля Hyundai Accent не справилась с управлением и въехала в ограждение.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, женщина 1974 года рождения, находившаяся за рулем машины, получила легкие травмы. Пострадали ее пассажиры – мужчина 1968 года рождения и мальчик 2007 года рождения. По предварительным данным, у них тоже легкие травмы.

На дорогах Тюменской области 21 апреля произошло четыре ДТП. В результате один человек погиб. Шесть человек получили травмы, в том числе один ребенок.

Инна Пахомова