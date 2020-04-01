В Абатском районе ликвидирован лесной пожар

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Лесной пожар площадью два гектара ликвидирован в Абатском районе 21 апреля, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Возгорание ликвидировано в первые сутки. Всего с начала 2020 г. на землях лесного фонда Тюменской области ликвидировано 15 лесных пожаров на общей площади 238 га, в том числе лесной - 163 га.

22 апреля на территории Тюменской области в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности), в Уватской и Тобольской авиазонах — I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).

По погодным условиям на 23 апреля во всех авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (малая степень пожарной опасности). 24 апреля 2020 года ожидается повышение класса пожарной опасности в Ишимской авиазоне до III (средняя степень пожарной опасности), в Тобольской авиазоне снизится до I класса (пожарная опасность отсутствует), в Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (малая степень пожарной опасности).

Напомним, в тюменском регионе установлен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим введен в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Голышмановском, Заводоуковском городских округах, городских округах Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска Тюменской области. С 18 апреля по 8 мая 2020 года посещение лесов в указанных районах запрещено.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

В случае обнаружения природного пожара необходимо сообщить по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.