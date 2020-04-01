Тюменские медики спасли малыша, выпившего уксусную кислоту

| Фото: станция скорой медицинской помощи Тюменской области | Фото: станция скорой медицинской помощи Тюменской области

Ребенка, получившего химический ожог слизистой рта, спасли тюменские медики, сообщает станция скорой медицинской помощи.

Трехлетний малыш сделал глоток из бутылки с 70-процентным раствором уксусной кислоты. На вызов выехала врачебная бригада. Обнаружив у ребенка ожоговые поражения, медики приступили к зондовому промыванию желудка. После оказанной помощи маленького пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2, где провели тщательный осмотр и диагностику состояния. Сейчас ребенок в порядке, находится дома с родителями.

Врачи советуют при отравлениях кислотами и щелочами обильно промыть полость рта, наклонив голову ребенка вперед. Выпитая вода промоет пищевод и разбавит концентрацию попавшего уксуса в желудок.

Запрещено до прибытия медиков самостоятельно вызывать рвоту — это приведет к повторному ожогу. Не следует также давать пострадавшему раствор соды — при реакции с кислотой выделяются газ и тепло, что приводит к термическому ожогу слизистых.