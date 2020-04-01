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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О мерах поддержки российских предпринимателей расскажут по горячей линии

Экономика, 12:59 24 апреля 2020

www.mos.ru

Колл-центр по экономическим вопросам открыло правительство России. По номерам 8 (800) 200-01-12 и 8 (800) 100-70-10 можно узнать в том числе о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принятых в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Работа колл-центра реализована по принципу сквозной консультационной поддержки по вопросам: общего консультирования по созданным инструментам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием АО "Корпорация "МСП" и АО "МСП Банк" (первая линия), индивидуального подбора конкретных мер (вторая линия), содействия в подаче заявки на специализированные кредитные продукты, реструктуризации имеющейся задолженности (третья линия).

Колл-центры АО "Корпорация "МСП" и АО "МСП Банк" также принимают звонки по вопросам реализации мер поддержки по номерам 8 (800) 100-11-00 и 8 (800) 302-01-00. Специалисты колл-центра обеспечивают консультирование по мерам поддержки АО "Корпорация "МСП" и АО "МСП Банк" соответственно.

Обращение в колл-центры позволит предпринимателям сориентироваться в том, какие меры поддержки могут быть использованы в конкретной ситуации, какой комплект документов, куда и каким способом необходимо направить.

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# колл-центр , предпринимательство , центр поддержки предпринимательства

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