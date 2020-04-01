В Тюменской области проведено около пятидесяти тысяч исследований на коронавирус

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

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Около 50 тыс. исследований на наличие коронавирусной инфекции проведено в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

23 апреля исследовано более 3 тыс. проб. Лаборатории, которые занимаются исследованием проб на новую коронавирусную инфекцию, переведены на усиленный режим работы. Они имеют достаточное количество тест-систем и расходных материалов.

"Сегодня любая лаборатория, имеющая санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Обязательное требование – передача информации в управление Роспотребнадзора в случае выявления нового коронавируса", - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Медицинские организации обязаны использовать для исследований тест-системы, зарегистрированные в России. На сегодняшний день их 11.