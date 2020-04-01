Противопожарные рейды проходят в Голышмановском округе

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Четыре пожара зарегистрировано с начала апреля в Голышмановском городском округе , напряженной остается ситуация в частном жилом секторе. Сотрудники государственного пожарного надзора проводят в округе профилактические рейды, сообщает МЧС Тюменской области.

Специалисты призывают население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Сотрудники надзора посетили 25 населенных пунктов Малышенской, Королевской, Евсинской, Бесказобовской и Хмелевской сельских администраций.

Во время общения с гражданами представители рейдовой группы разъяснили основные правила безопасности при действующем в Тюменской области особом противопожарном режиме, в очередной раз напомнили меры безопасности в быту.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

"Рейды показывают, что жители частного сектора сознательно относятся к пожарной безопасности своих частных владений и костры на приусадебных участках никто не разводит. Но есть и исключения. Накануне обнаружили, что хозяева строящегося дома развели костер, решив сжечь строительный мусор. К нашему появлению и требованиям отнеслись с пониманием и тут же залили горящий мусор водой", - поясняет , рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Филинов.