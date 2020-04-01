Минтранс предложил дать транспортным компаниям кредитные каникулы

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Полгода каникул по кредитам и лизингу предложили дать транспортным компаниям в Минтрансе, сообщает "Интерфакс".

В ведомстве предложили правительству РФ комплекс мер поддержки по всем отраслям транспортных перевозок, добавив предложения по автотранспорту в список мер, ранее уже предлагавшихся. В частности, министерство предложило всем компаниям дать отсрочку по уплате страховых взносов (правительство 21 апреля утвердило эту меру, но только малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях - авиации и автотранспорте). Также в списке Минтранса полгода отсрочки по уплате НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам (10–30 % от стоимости контракта).

Министерство предложило разрешить госкомпаниям не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы, о чем давно просило "РЖД".

Помощь автотранспорту в основном затрагивает пассажирские перевозки. Минтранс предложил регионам подсчитать ущерб, который из-за карантина понесли перевозчики, продлить срок приостановления обязательного оснащения автобусов аппаратурой ГЛОНАСС, которое должно возобновиться с 1 июня, продлить истекающие диагностические карты.

Перевозки пассажиров автотранспортом упали в марте более чем в семь раз к январю, грузов - на 18 % к марту 2019 года. Пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях на 8 апреля сократился на 50-95 %.

Минтранс также попросил поддержать транспортное строительство - как через прямое выделение средств на реконструкцию транспортной инфраструктуры, так и косвенно, через ускоренное продление рабочих виз для нерезидентов, налоговыми каникулами для предприятий и выделением ГТЛК 30 млрд руб. на льготный лизинг дорожно-строительной техники в 2020-2022 годах.

Минтранс предложил предоставить РЖД 139,8 млрд рублей из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 млрд рублей на развитие Восточного полигона.

Часть мер по поддержке авиации уже согласована: правительство предполагает выделить авиакомпаниям 9,3 млрд рублей на покрытие недополученных доходов за февраль—март и еще 2,1 млрд рублей - аэропортам. Еще 3 млрд рублей должна получить Государственная транспортная лизинговая компания на снижение лизинговых платежей авиакомпаний. Перевозчикам предлагается разрешить два года не возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы, но обязать их выдавать клиентам ваучеры.