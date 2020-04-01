Тюменец избил подругу кастрюлей

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Уголовное дело за угрозы убийством заведено на безработного 43-летнего тюменца. Отмечая свой день рождения, мужчина избил сожительницу кастрюлей, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установили полицейские, в процессе распития спиртного между сожителями произошел конфликт. Женщина потребовала прекратить застолье, что возмутило именинника.

Злоумышленник начал избивать подругу, в том числе, алюминиевой кастрюлей, угрожая убийством. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.