Насильника из Нижневартовска задержали спустя девять лет

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в Нижневартовске, смогли установить спустя девять лет, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В сентябре 2011 года подозреваемый, угрожая убийством, изнасиловал 21-летнюю девушку. После преступления он уехал из Нижневартовска и проживал в Московской области.

Долгое время преступление не было раскрыто из-за отсутствия улик. С появлением возможностей генотипоскопического исследования, преступление удалось раскрыть. По результатам экспертизы веществ биологического происхождения, сохранившихся на одежде потерпевшей, следователи установили подозреваемого.

С 2011 года злоумышленник успел совершить еще ряд преступлений, за которые осужден судом Московской области и содержится под стражей.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, расследование продолжается.