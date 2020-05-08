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Двое детей пострадали в ДТП на улице Федорова в Тюмени

Происшествия, 15:34 08 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Брат и сестра семи и четырех лет попали под колеса автомобиля "Лада Гранта" в Тюмени 8 мая. ДТП произошло на пешеходном переходе на перекрестке улиц Широтной и Федорова, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Дети шли через дорогу пешком с мамой и катили гироскутер. По предварительным данным, девочка не получила травм, у мальчика ссадины и другие повреждения.

Обстоятельства аварии выясняются. Водитель утверждает, что обзор ему перекрыл другой автомобиль, отмечают в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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