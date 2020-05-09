Молодогвардейцы провели праздничные концерты во дворах Тюмени

| Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия» | Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

Праздничные парады в тюменских дворах провели активисты регионального отделения "Молодой Гвардии" 9 мая. В течение дня три творческие команды ездили по своим маршрутам с выступлениями, песнями и танцами.

Для горожан выступили молодогвардейцы Мария Гудзь и Георгий Быков под баян. Совестно с тюменцами организаторы исполнили популярные песни военных лет. Каждый концерт длился 30 минут. Во время музыкальной программы активисты "Молодой Гвардии" раскладывали в почтовые ящики домов георгиевские ленты.

Праздничные концерты прошли по трем маршрутам, молодогвардейцы проехали почти по всем районам города. Первый маршрут включал адреса: ул. Чернышевского, 2а – ул. Амурская, 39 – ул. Кремлевская, 102а – ул. Кремлевская, 112/3 – ул. Избышева, 8 – ул. Пирогова, 11 – ул. Газопромысловая, 2 – ул. Газовиков, 53 – ул. Харьковская, 71.

Вторая творческая бригада проехала по маршруту: ул. Холодильная, 142 – ул. Республики, 175 – ул. Рижская, 64 – ул. Харьковская, 54 – ул. Ватутина, 28 – ул. Садовая, 135 – ул. Николая Фёдорова, 17 – ул. Николая Зелинского, 18 – ул. Николая Семенова, 25/1 – ул. Олимпийская, 47.

Третий маршрут прошел по адресам: ул. Механическая, 23 – ул. Каховская, 8 – ул. Новосибирская, 119 – ул. Самарцева, 155 – ул. Василия Гольцова, 2/3 – ул. Беловежская, 13 – ул. Таллинская, 2 – ул. Олимпийская, 51 – ул. Широтная, 114 – ул. Пермякова, 74 стр. 1.

Как рассказал в интервью ИА "Тюменская линия" руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев, праздник получился действительно душевным и народным.

"Люди выходили на балконы, подпевали, выносили портреты своих ветеранов. Мы рады, что получилось создать праздник. Пусть не было масштабного парада, но, тем не менее, горожане довольны и рады, что получился такой праздник", - рассказал он.

Любовь Голышева