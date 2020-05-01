Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в мебельном цехе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в цехе по сборке мебели ликвидировали пожарные в Тюмени 13 мая, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в мебельном цехе на улице Новаторов № 3 поступило в 11 часов 16 минут. К прибытию первых подразделений пожарной охраны пламя охватило несколько десятков квадратных метров помещений. По повышенному рангу пожара на место вызова прибыли сотрудники и техника пожарно-спасательных частей города.

Сотрудникам МЧС удалось остановить распространение стихии, пострадавших в результате происшествия нет. Устанавливается причина пожара.