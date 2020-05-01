ПФР напоминает о возможности подачи заявлений на выплаты пособий онлайн

| Фото: pfrf.ru | Фото: pfrf.ru

Жителям Тюменской области напоминают о том, что подать заявления на выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет можно на едином портале госуслуг до 1 октября. В настоящее время портал работает в штатном режиме, перебои были в предыдущие дни из-за повышенной активности пользователей, сообщает региональное отделение ПФР.

В Тюменской области выплаты получат более 235 тыс. детей. В связи с увеличенным потоком посетителей в клиентских службах Пенсионного фонда, региональное Отделение ПФР напоминает о соблюдении режима самоизоляции, а также обязательного масочного режима.

С 30 марта 2020 года прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно.

Жителей региона просят не посещать территориальные органы Пенсионного фонда без крайней необходимости. Ответы на самые актуальные вопросы по единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет размещены на сайте ПФР.